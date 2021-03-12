Хорошее настроение с самого утра: уморительные анекдоты

Идут по улице дед с внуком. Вдруг навстречу учительница. Дед внуку:
– Прячься! Ты ведь сегодня не был в школе!
Внук:
– Это ты прячься. Я сказал, что ты умер.
— Правда ли, что при комнатной температуре хорошее пиво может продержаться два месяца?
— Мы тут проверили — дня не продержалось
Панда в течение суток ест в среднем 12 часов. Человек в режиме самоизоляции ест, как панда. Поэтому происходящее называется пандемия.
– Я по ТВ смотрю только канал про животных.
– Там ВСЕ каналы про животных, кроме Discovery – тот про зверей!
Моя мама — увлечённый садовод. И отец ей на 8 марта подарил… Цветы? Луковицы? Целый прицеп навоза! Она в восторге.