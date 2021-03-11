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Четверг, 11.03.2021
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Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: анекдоты

Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: анекдоты
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф

Дискриминация по росту также существует. Если кто-нибудь низенький попросит высокого подать ему товар с верхней полки в супермаркете, так как ему не дотянуться, тот с улыбкой подаст. Но попробуйте попросить кого-нибудь низенького подать вам товар с самой нижней полки, так как ему не нужно так сильно нагибаться.

По подсчетам ученых, 60% людей симулировало эволюцию.

Сыктывкарский завод чугунного литья приступил к выпуску детских игрушек.

— С этой игрушкой вы всегда найдете ребенка там, где его оставили.

На 8 Марта подарил жене книгу "Как экономить деньги"... Теперь я не курю, хожу на работу пешком и похудел на 5 килограммов.

Прочитал прикольчик - получил задорчик: веселые анекдоты

Маминой коллеге подруги подарили на день рождения вибратор. Интеллигентная дама думала-думала, куда его пристроить, и в итоге отвезла на дачу, воткнула в землю — все кроты на участке пропали.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 500

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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