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Пятница, 12.03.2021
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Эта пятница запомнится надолго: подборка смешных анекдотов

Эта пятница запомнится надолго: подборка смешных анекдотов
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф

Проходил рамку металлодетектора в аэропорту, она возьми и зазвени. Ну и решил над таможенниками подшутить, сказав, что у меня стальные яйца. Понял две вещи:

1 Шуток они не понимают

2 У них очень холодные руки

New York Times: США планируют провести кибератаки против России. Но опасаются отхватить в ответку браузер Амиго и Яндекс-бар

– Мой дед до самой смерти в 105 лет ел красную икру и пил французский коньяк. 5 раз в неделю ел полукилограммовый стейк, раз в неделю по его просьбе мы ему заказывали двух проституток.

– Отчего же он умер?

– Мы его грохнули. Невозможно было дальше тянуть такие расходы.

У нас такие названия лекарств, что ими ругаться можно:

-Ну, ты и Вольтарен!

-На себя посмотри Имудон!

Хорошее настроение с самого утра: уморительные анекдоты

Однажды я решил создать подушку безопасности и с каждой зарплаты покупать 5 г серебра, одну акцию Аэрофлота, 10 долларов, 10 евро и один инвестиционный пай. Теперь у меня есть 5 г серебра, одна акция Аэрофлота, 10 долларов, 10 евро, один инвестиционный пай и долг за коммуналку.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 946

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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