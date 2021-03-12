Вечерняя порция отменных шуток: уморительные анекдоты

Моей маме родственница вручила на праздник поломанный ночник, папа его починил. Когда дарительница пришла через некоторое время и увидела, что лампа светит, то воскликнула: "Он что, работает?!"

В детском саду:

— Здравствуйте, я дедушка Ленин.

— Господи, псих!

— Не надо грубить. Я пришёл за внучкой Леночкой.

Третий день идет дождь. У жены депрессия, все время смотрит в окно... Если завтра дождь не прекратится, придется впустить ее в дом.

На одном из приёмов Марк Твен беседовал с дамой. У него было весёлое настроение, и он сказал: — Вы очаровательны. Нелюбезная особа ответила: — К сожалению, я не могу Вас отблагодарить таким же комплиментом. Писатель засмеялся: — А Вы сделайте, как я: соврите!

Титул "известный блогер" — это примерно как "известный суслик". Известен-то он известен, но в основном только другим сусликам.