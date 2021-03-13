Проснись и пой, а лучше смейся: утренние анекдоты

Сегодня мой сын дважды подтвердил свое еврейство. Он сказал, что хочет учить иврит, если я ему за это заплачу.

Разводятся муж и жена:

- Какая причина вашего развода?

- Бытовое насилие.

- И кто кого бьет?

- Когда как.

Пандемия резко снизила число болельщиков, поэтому пляжный волейбол станут проводить на нудистских пляжах...

Только мужчина на вопрос "У вас дети есть?" может ответить "Не могу сказать наверняка." Женщина такой привилегии лишена.

- Купил себе 3-D бинокль.

- Чё за ...?

- У соседа напротив 3-D телевизор, смотрю с балкона, так дешевле.