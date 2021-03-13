Хорошее настроение заказывали? Новая порция уморительных анекдотов

Мозг человека устроен удивительным образом. Он работает постоянно с момента рождения до момента покупки смартфона.

Женщины с красивыми руками помогают рекламировать браслеты, кольца, лак для ногтей. Женщины с красивыми ногами помогают рекламировать чулки, колготки, туфли. Женщины с красивой грудью помогают рекламировать лифчики, купальники, майки, автомобили, стиральные машины, компьютерные игры, конфеты, мебель.

Пандемия резко снизила число болельщиков, поэтому пляжный волейбол станут проводить на нудистских пляжах...

Иду ночью по плохо освещенной улице. Впереди девушка на каблуках цокает. Вдруг она обернулась, посмотрела назад и шаг ускорила. Я на всякий случай тоже ускорился. Она побежала. Я тоже побежал. Она закричала, я тоже закричал. Она завизжала, я заорал так, что сорвал голос. Не знаю, от кого мы убегали, но страшно было до усрачки.

- Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я алкоголик.

Аплодисменты.

- Здравствуйте, меня зовут Степан, и я потомственный алкоголик.

Бурные аплодисменты.

Тамада:

- Ну, а со стороны невесты кто-нибудь хочет выступить?