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Суббота, 13.03.2021
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Не время скучать, время веселого настроения: анекдоты на вечер

Не время скучать, время веселого настроения: анекдоты на вечер
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф

Мать обращается к восьмилетней дочери:

- Доченька, в твои годы я вела дневник...

- Это устарело, мама. Я сейчас веду базу данных.

Переселившись в новый район, я понял насколько он криминальный, когда обратил внимание на то, что окна и первых, и вторых этажей были закрыты решетками.

- Мадам, а вы умеете играть в крикет? Хотите я вас научу?

Женщина молча достает из сумочки фотографию и протягивает мужчине. Он:

- Ой, какие очаровательные малыши! А как их зовут?

- Теннис, гольф и водные лыжи.

- А сейчас в нашей шоу-программе невероятно сложный номер. Мужчина попытается оторвать свой взгляд от груди 5 размера!

Хорошее настроение заказывали? Новая порция уморительных анекдотов

- Извини, мы больше не можем быть вместе. Дело не в тебе, хоть тебя и разнесло, конечно, но не в тебе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 120

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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