Советы, как выжить в кризис.

Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...

Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?

- Назовите вашу слабую сторону.

- Я тупой.

- Мы вам перезвоним.

- Кому вам?

- Почему ты скрываешь свои мысли? С тобой тяжело общаться...

- Улитки прыгают на коньках между сиреневыми квадратными звездами. Надо расстрелять их водой. Легче стало?

- Интересно, какой изврат психики заставляет меня говорить голосовому помощнику "спасибо" и "пожалуйста"? Она же не настоящая!

- Правильно делаешь. Когда Скайнет придет к власти, тебе, может, и зачтется...

Приходит девочка из детского сада и говорит:

- Ну, за кого замуж выйти? Сережка дерется, Вова писается.