Смех повышает иммунитет: самые лучшие утренние анекдоты

Советы, как выжить в кризис.
Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...
Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?
- Назовите вашу слабую сторону.
- Я тупой.
- Мы вам перезвоним.
- Кому вам?
- Почему ты скрываешь свои мысли? С тобой тяжело общаться...
- Улитки прыгают на коньках между сиреневыми квадратными звездами. Надо расстрелять их водой. Легче стало?
- Интересно, какой изврат психики заставляет меня говорить голосовому помощнику "спасибо" и "пожалуйста"? Она же не настоящая!
- Правильно делаешь. Когда Скайнет придет к власти, тебе, может, и зачтется...
Приходит девочка из детского сада и говорит:
- Ну, за кого замуж выйти? Сережка дерется, Вова писается.