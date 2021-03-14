Смех повышает иммунитет: самые лучшие утренние анекдоты

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Воскресенье, 14.03.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Советы, как выжить в кризис.

Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду - на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц...

Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?

- Назовите вашу слабую сторону.

- Я тупой.

- Мы вам перезвоним.

- Кому вам?

- Почему ты скрываешь свои мысли? С тобой тяжело общаться...

- Улитки прыгают на коньках между сиреневыми квадратными звездами. Надо расстрелять их водой. Легче стало?

- Интересно, какой изврат психики заставляет меня говорить голосовому помощнику "спасибо" и "пожалуйста"? Она же не настоящая!

- Правильно делаешь. Когда Скайнет придет к власти, тебе, может, и зачтется...

Не время скучать, время веселого настроения: анекдоты на вечер

Приходит девочка из детского сада и говорит:

- Ну, за кого замуж выйти? Сережка дерется, Вова писается.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 220

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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