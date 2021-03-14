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Воскресенье, 14.03.2021
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Минутка веселья: подборка анекдотов для удачного дня

Минутка веселья: подборка анекдотов для удачного дня
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф

Диалог в кафе:

– Андрей, 10 часов утра, люди вокруг, как ты можешь бухать?

– Настя, 10 часов утра, люди вокруг, как я могу не бухать?

Наконец-то начало рано светать. Вставать по утрам стало проще и значительно приятней. Господи, кого я обманываю.

У меня 2 котенка - черная кошечка и рыжий кот.

Я назвал кошку Мэган, а котенка - Гарри, потому что они никогда не прекращают ныть.

Поднялся доллар — подняли цены; доллар упал — ни одна падла цены не опускает! Значит дело не в долларах, а в падлах!

Смех повышает иммунитет: самые лучшие утренние анекдоты

Некоторые мужики настолько любят своих жён, что пользуются чужими, чтобы свою не изнашивать.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 421

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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