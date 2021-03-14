Позитивное настроение не покинет вас: вечерние анекдоты

– Почему ты все время спрашиваешь, когда я на тебе женюсь?

– Мне нравится видеть ужас в твоих глазах!

Вчера впервые сам добровольно закапал себе в нос сок алоэ. Заложенность носа прошла сразу, но почему-то захотелось завести тетрадь с вырезками народных рецептов.

Ночью мужчина особенно нужен, потому что ночью женщине особенно хочется закидывать ножку, пить, говорить о жизни и, конечно же, выяснять, чтобы он делал, если бы она умерла.

Духовные лица всё чаще выбирают внедорожники, потому что пути Господни неисповедимы.

Я уступаю женщинам место, говоря им: “Садитесь” – где бы я ни был. Но не потому, что я вежливый, а потому, что люблю указывать, что им делать.