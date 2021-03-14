Позитивное настроение не покинет вас: вечерние анекдоты

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Воскресенье, 14.03.2021
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Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф

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Вчера впервые сам добровольно закапал себе в нос сок алоэ. Заложенность носа прошла сразу, но почему-то захотелось завести тетрадь с вырезками народных рецептов.

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Я уступаю женщинам место, говоря им: “Садитесь” – где бы я ни был. Но не потому, что я вежливый, а потому, что люблю указывать, что им делать.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 806

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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