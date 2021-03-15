Не будь угрюмым: уморительная подборка анекдотов

Стол, яркий свет, двое в белых халатах, один активно орудует скальпелем. Ассистент удивленно:

– Профессор, а вы уверенны, что при данной операции требуется удаление селезенки и почек?

Профессор в ужасе:

– Как операция?! Я думал, это вскрытие!

—Девушка, хотите помогу Вам с пакетами?

—Да, пожалуйста.

—Если волочить, будет легче.

—Спасибо.

Дельфины настолько умные, что буквально через пару недель, как их поймают, они обучают людей стоять у края воды и кидать им рыбу.

Жена обнаружила переписку мужа с любовницей в инете.

Муж,испуганно:

– Что делать-то будем?

Жена, тыча в экран:

– Вот это, вот это и весь пятый абзац!

Ну нашла же дура время когда водку в бутылке водой подменить! Налил, замахнул рюмашку – ни запаха, ни вкуса. Чуть не поседел.