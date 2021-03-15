Время улыбаться: самые смешные анекдоты на вечер

Средства от похмелья:
18 лет – какое похмелье?
20 лет – ещё бухло
23 года – минералка. жирная еда
25 лет – таблетки. покой
30 лет – пистолет
Хочу продать старый ноутбук, ищу на нем сайты, где скупают старые ноутбуки.
Это если бы я у своего сына спрашивал не знает ли он где поблизости находится детдом
Лежу. Голова болит. Жена предлагает аспирин, анальгин, чаёк…
Надежда на стопочку холодной водки угасает с каждой секундой.
Пошла на кухню проверить есть у меня COVID или нет.
Нюхала копченое сало.
Есть 2 новости. Ковида нет. Сала теперь тоже нет.
– Но помни, Золушка, ровно в 23 часа твое платье превратится в лохмотья…
– А разве не в полночь, крёстная?
– Прости, мать, новые ограничения, всё до 23-х только работает.