Время улыбаться: самые смешные анекдоты на вечер

Средства от похмелья:

18 лет – какое похмелье?

20 лет – ещё бухло

23 года – минералка. жирная еда

25 лет – таблетки. покой

30 лет – пистолет

Хочу продать старый ноутбук, ищу на нем сайты, где скупают старые ноутбуки.

Это если бы я у своего сына спрашивал не знает ли он где поблизости находится детдом

Лежу. Голова болит. Жена предлагает аспирин, анальгин, чаёк…

Надежда на стопочку холодной водки угасает с каждой секундой.

Пошла на кухню проверить есть у меня COVID или нет.

Нюхала копченое сало.

Есть 2 новости. Ковида нет. Сала теперь тоже нет.

– Но помни, Золушка, ровно в 23 часа твое платье превратится в лохмотья…

– А разве не в полночь, крёстная?

– Прости, мать, новые ограничения, всё до 23-х только работает.