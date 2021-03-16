Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на утро

И всё же коронавирус опасен. Вроде переболел легко и бессимптомно.

Но пошел в поликлинику закрывать больничный. Пять часов бегал по этажам, по разным кабинетам с бумажками.

Чуть не умер…

Когда мы смотрели фильм “Кин-дза-дза!”, мы думали, что это сатира, антиутопия… Оказалось – научный прогноз!

С утра был такой туман, что пришлось выйти во двор и развернуть собаку мордой к калитке, а то она лаяла на дом.

Мужик – кассирше:

– По этому билету я могу ездить на всех видах транспорта целый день?

– Ну, если вам делать нефиг, то да.

Учёные в 90х: мы клонировали овцу! Мы посадили робот на Марс!

Ученые сегодня: повторяем в последний раз, Земля круглая.