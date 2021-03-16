Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на утро

И всё же коронавирус опасен. Вроде переболел легко и бессимптомно.
Но пошел в поликлинику закрывать больничный. Пять часов бегал по этажам, по разным кабинетам с бумажками.
Чуть не умер…
Когда мы смотрели фильм “Кин-дза-дза!”, мы думали, что это сатира, антиутопия… Оказалось – научный прогноз!
С утра был такой туман, что пришлось выйти во двор и развернуть собаку мордой к калитке, а то она лаяла на дом.
Мужик – кассирше:
– По этому билету я могу ездить на всех видах транспорта целый день?
– Ну, если вам делать нефиг, то да.
Учёные в 90х: мы клонировали овцу! Мы посадили робот на Марс!
Ученые сегодня: повторяем в последний раз, Земля круглая.