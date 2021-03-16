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Конец плохому настроению: подборка прикольных анекдотов

Конец плохому настроению: подборка прикольных анекдотов
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф

Если дать человеку кусок мяса, он ляжет спать сытым. А если добавить две бутылки водки, то ещё и одетым.

В детстве мне ничего просто так не покупали: хочешь велосипед – окончи учебный год без троек, хочешь скейт – перекопай огород, хочешь новый телефон – помоги бабушке сделать ремонт. Поэтому у меня ничего не было.

В школе мы подглядывали в некачественно закрашенные окна душевой женского общежития пединститута, расположенные в цокольном этаже. И когда студенткам преподаватели говорили: «Помните, на вас смотрят дети», они были очень близки к истине.

Чтобы получить больничный… пришла к врачу ненакрашенной… чуть на скорой не увезли…

Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на утро

Компания Good Fortune Burger из Торонто назвала свои бургеры и прочие пункты меню, как канцелярские принадлежности: степлер, подставка для ноутбука, беспроводная мышь, наушники, гелевые ручки (мой кумир: имбирное пиво = желтые стикеры). Теперь сотрудники могут проводить обеды как покупку расходников для офиса.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 601

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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