Конец плохому настроению: подборка прикольных анекдотов

Если дать человеку кусок мяса, он ляжет спать сытым. А если добавить две бутылки водки, то ещё и одетым.

В детстве мне ничего просто так не покупали: хочешь велосипед – окончи учебный год без троек, хочешь скейт – перекопай огород, хочешь новый телефон – помоги бабушке сделать ремонт. Поэтому у меня ничего не было.

В школе мы подглядывали в некачественно закрашенные окна душевой женского общежития пединститута, расположенные в цокольном этаже. И когда студенткам преподаватели говорили: «Помните, на вас смотрят дети», они были очень близки к истине.

Чтобы получить больничный… пришла к врачу ненакрашенной… чуть на скорой не увезли…

Компания Good Fortune Burger из Торонто назвала свои бургеры и прочие пункты меню, как канцелярские принадлежности: степлер, подставка для ноутбука, беспроводная мышь, наушники, гелевые ручки (мой кумир: имбирное пиво = желтые стикеры). Теперь сотрудники могут проводить обеды как покупку расходников для офиса.