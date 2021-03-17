Настройся на волну позитива: смешные анекдоты на утро

– Мой кот очень странный. Смотрит туда, где никого нет, по ночам сам с собой мяукает. А в тот день, ваша честь, он взял топор и зарубил мою жену…

Инопланетяне не похищают людей так часто, как раньше. Похоже, мы не единственная планета, которая сокращает финансирование науки.

Промежуточное звено, передающее COVID19 от летучих мышей к человеку – это бэтмен.

Для большинства людей эксперт – это человек, мнение которого совпадает с их точкой зрения!

С наступлением весны Буратино уходил в лес, превращался в вампира и жадно пил березовый сок.