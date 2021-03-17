Хорошее настроение заказывали? Подборка смешных анекдотов

Лайфхак: купить в комплект к своей машине эвакуатор и поставить его во дворе – всегда будет парковочное место на платформе эвакуатора, которое никто никогда не займет.

Я женат и одна из наших "мам" буквально требует внуков. Если посмотреть на это со стороны, звучит примерно как сделка с сатаной: "Я дала тебе жизнь и требую жизнь взамен. Я что много прошу? Всего одна невинная душа взамен твоей грешной".

Теперь, после месяца тренировок по Капоэйра, прежде чем получить в табло, Олег красиво танцует.

В Норвегии, когда родители узнают, что у ребёнка астма, они сразу бегут в магазин за лыжами.

Если начальник говорит “Что я тебе всё должен объяснять как маленькому”, значит, он сам не знает, как это сделать.