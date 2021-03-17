Не грусти, а позитив в сердце пусти: вечерние анекдоты

Муж пришёл в три часа ночи и пьяный. Мне так лень было вставать и что-то выяснять... Я просто направила ему в рожу лазерной указкой - кот всё сделал за меня.

- У кого растут усы, как у гребанной лисы?

- Девушка, а можно мне к другому косметологу?

— Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете? — Надпись: "Сейчас же надень обратно!"

Учительница в дневнике написала: "Ваш сын ничего не знает". Отец в ответ написал: "Поэтому я его и отправляю в школу".

— Вот женишься, Алешенька, тогда поймешь, что такое счастье... Но поздно будет...