Начинаем день с отменного настроения: смешные утренние анекдоты

Сын вернулся из армии. Через несколько дней звоню с работы, чтобы почистил чуток картошки, приду — уху сделаю. Вечером смотрю — на кухне большой таз, полный очищенной картошки. Спрашиваю: "А нафига столько? Ты бы ванну уж начистил бы". В ответ: "Так больше нет, закончилась". Пришлось за селёдкой посылать и друзей обзванивать на ужин.

Если в Вашем городе внезапно прекратилось строительство социально значимого объекта - не переживайте! Строительство продолжается, просто в другом месте.

Хорошая районная поликлиника — это когда врач смотрит тебе горло и подсвечивает седьмым айфоном.

Курю с 15 лет и тщательно скрываю от родителей. Иду как-то на остановку из дома и курю, не предчувствуя беды. Тут получаю сообщение от мамы: "Я иду сзади. Если это не ты, то тебе повезло". Так стыдно никогда не было.

Три лекарства для мужчины:

1. Спиртолин

2. Пивомицин

3. Перепихнин