Сделай паузу и подними себе настроение: новая подборка смешных анекдотов

- Мам, можно я не буду больше в школу ходить, мне там не нравится?

- Нет, доченька, так нельзя. И вообще это противозаконно, и за это родителей могут в тюрьму посадить.

- Я буду вас навещать...

Никогда не знаешь, что жена может выкинуть, пока в один ужасный день не окажешься под балконом.

А почему в ЖКХ нет никаких бонусов и акций: в день рождения подарок месяц отопления бесплатно, приведи друга и получи неделю горячей воды, кэшбэк в виде бесплатного электричества, вызови сантехника получи второй вызов в подарок. Ну согласитесь, не хватает чего-то веселенького.

Посмотрелся в зеркало. Увидел там существо, напоминающее младшего помощника бомжа и человека, с удовольствием ведущего крайне аморальный образ жизни.

Зашел в магазин, подошел к кондитерскому отделу, так как хотелось сладкого, но здоровье дороже. Взял себя в руки, перешел в другой отдел и взял полусладкого.