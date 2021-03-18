Вечерняя порция отменных шуток: свежие анекдоты

- У нашего Ханса большая неприятность на военной службе, и все из-за его чрезмерной старательности.

- А что случилось?

- Когда ему приказали вырыть окоп, он зарылся так глубоко, что его обвинили в дезертирстве!

На четырехлетие родители подарили ребенку набор юного сантехника. Через три дня мальчик спился.

Один пацан хвастался на улице, что папа ему каждый год на день рождения дарит одно и то же - футбольный мяч и рогатку.

- А кто твой папа?

- Стекольщик...

Все идет к тому, что следующую девушку Бонда сыграет мужчина.

Жена не просто так человеку дана. А чтобы не думал, что жизнь сплошной праздник.