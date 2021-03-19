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Пятница, 19.03.2021
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Пятница-развратница: подборка анекдотов, которая заставит смеяться

Пятница-развратница: подборка анекдотов, которая заставит смеяться
06:00 Сегодня Телеграф

- Шеф, я хотел спросить вас кое о чем. Антон Ильич скончался, так не мог бы я занять его место?

- Я согласен. Договоритесь с похоронным бюро.

- Слонов дрессировать очень просто. Берешь молоток, бьешь по хоботy - слон от неожиданности садится.

- Hо на арене-то ты его не бьешь, а все что-то на yхо шепчешь.

- Это я y него спрашиваю: "По хоботy хочешь?".

- Прикинь, вчера в лотерею поднял сто тысяч гривен!

- Да ты что? А как на это реагировала твоя Татьяна?

- Отлично отреагировала, от радости онемела!

- Вот это тебе подфартило! Столько счастья сразу привалило!

Брак - единственное пожизненное наказание, которое можно сократить плохим поведением.

Вечерняя порция отменных шуток: свежие анекдоты

- Хочу мужчину. Чтоб красивый был, умный и при деньгах. Но не абы какой, а чтобы любить умел по-настоящему, чтобы цветы дарил...

- А зачем ты ему?!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 279

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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