Пятница-развратница: подборка анекдотов, которая заставит смеяться

- Шеф, я хотел спросить вас кое о чем. Антон Ильич скончался, так не мог бы я занять его место?
- Я согласен. Договоритесь с похоронным бюро.
- Слонов дрессировать очень просто. Берешь молоток, бьешь по хоботy - слон от неожиданности садится.
- Hо на арене-то ты его не бьешь, а все что-то на yхо шепчешь.
- Это я y него спрашиваю: "По хоботy хочешь?".
- Прикинь, вчера в лотерею поднял сто тысяч гривен!
- Да ты что? А как на это реагировала твоя Татьяна?
- Отлично отреагировала, от радости онемела!
- Вот это тебе подфартило! Столько счастья сразу привалило!
Брак - единственное пожизненное наказание, которое можно сократить плохим поведением.
- Хочу мужчину. Чтоб красивый был, умный и при деньгах. Но не абы какой, а чтобы любить умел по-настоящему, чтобы цветы дарил...
- А зачем ты ему?!