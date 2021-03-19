С улыбкой по жизни: позитивные анекдоты

В Иерусалиме археологи нашли винодельню и баню Десятого римского легиона. Обнаруженные там легионеры попросили не сообщать о них центуриону.

Утро. Звонок в дверь.

- Кто там?

- Простите, Вы в Бога верите?

- Да.

- Ради Бога, налейте грамм 50!

- А на чем оно держится?

- Оно держится на вере в силу двухстороннего скотча.

- Скотче наш, иже виси да не упади.

У нас в стране, в конкурсе детских рисунков на асфальте, побеждает теперь тот ребенок, который находит асфальт...

Если Вам пришла повестка в армию, не выбрасывайте ее, а перепишите 20 раз и разошлите всем своим друзьям...

И Вам будет счастье!