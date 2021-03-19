С улыбкой по жизни: позитивные анекдоты

В Иерусалиме археологи нашли винодельню и баню Десятого римского легиона. Обнаруженные там легионеры попросили не сообщать о них центуриону.
Утро. Звонок в дверь.
- Кто там?
- Простите, Вы в Бога верите?
- Да.
- Ради Бога, налейте грамм 50!
- А на чем оно держится?
- Оно держится на вере в силу двухстороннего скотча.
- Скотче наш, иже виси да не упади.
У нас в стране, в конкурсе детских рисунков на асфальте, побеждает теперь тот ребенок, который находит асфальт...
Если Вам пришла повестка в армию, не выбрасывайте ее, а перепишите 20 раз и разошлите всем своим друзьям...
И Вам будет счастье!