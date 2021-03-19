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Веселое настроение не покинет вас: лучшие вечерние анекдоты

Веселое настроение не покинет вас: лучшие вечерние анекдоты
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф

После торжественного ужина в честь своего юбилея начальник вытрезвителя, не заходя домой, вышел на работу.

- Ты верующий?

- Частично.

- В смысле, в бога веришь, а в храм не ходишь?

- В смысле, масленицу справляю, а пост не соблюдаю.

Почему все то, что хочется сожрать втихаря, завернуто в громко шелестящий целлофан?

Жена на кухне поздно вечером в ожидании мужа рассматривает ряд скалок разного размера, висящих над столом. На каждой надпись: "Полночь", "Час ночи", "Два часа ночи"... Ближе к двери висит начищенная сковорода: "Раннее утро. Чугун 100%"...

С улыбкой по жизни: позитивные анекдоты

Встречаются два еврея, один другому говорит:

- Слыхал, вчера Абрам умер, ты на похороны пойдешь?

- Абрам - а что мне Абрам, я его и не знал толком и не уважал. Вот, если бы ты умер - я бы обязательно пришел...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 296

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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