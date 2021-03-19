Веселое настроение не покинет вас: лучшие вечерние анекдоты

После торжественного ужина в честь своего юбилея начальник вытрезвителя, не заходя домой, вышел на работу.
- Ты верующий?
- Частично.
- В смысле, в бога веришь, а в храм не ходишь?
- В смысле, масленицу справляю, а пост не соблюдаю.
Почему все то, что хочется сожрать втихаря, завернуто в громко шелестящий целлофан?
Жена на кухне поздно вечером в ожидании мужа рассматривает ряд скалок разного размера, висящих над столом. На каждой надпись: "Полночь", "Час ночи", "Два часа ночи"... Ближе к двери висит начищенная сковорода: "Раннее утро. Чугун 100%"...
Встречаются два еврея, один другому говорит:
- Слыхал, вчера Абрам умер, ты на похороны пойдешь?
- Абрам - а что мне Абрам, я его и не знал толком и не уважал. Вот, если бы ты умер - я бы обязательно пришел...