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Суббота, 20.03.2021
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Вспышка позитивного настроение: уморительные анекдоты на утро

Вспышка позитивного настроение: уморительные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

- Степан, тебе тарелку чистую или мытую?

- Андрюха, конечно чистую!

- Степа как борщ? Я сам варил.

- Вкусный, а в чем разница между чистой и мытой тарелкой?

- Мытую тарелку я мыл, а чистую кошка вылизала!

- Что-то давно Герасим с прогулки не возвращается. Уж и собака как будто воет.

- Он часа три как отплыл с ней на лодке, барыня.

- Боюсь, что он неправильно понял слово "питбуль".

- Не могу отдыхать на даче, все время надо чего-то делать.

- Так ты же ничего не делаешь.

- Вот и мучаюсь, делать-то надо.

- Однажды мне учительница за сочинение поставила двойку.

- Почему?

- Просто на тему "Как я провел лето?", я написал: "Спасибо, хорошо!".

Веселое настроение не покинет вас: лучшие вечерние анекдоты

- Что ты любишь делать, что у тебя хорошо получается?

- Я люблю кушать мандарины.

- Я имею в виду труд, что-то, к чему надо приложить руки?

- У меня классно получается чистить мандарины.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 38

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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