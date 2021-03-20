Вспышка позитивного настроение: уморительные анекдоты на утро

- Степан, тебе тарелку чистую или мытую?

- Андрюха, конечно чистую!

- Степа как борщ? Я сам варил.

- Вкусный, а в чем разница между чистой и мытой тарелкой?

- Мытую тарелку я мыл, а чистую кошка вылизала!

- Что-то давно Герасим с прогулки не возвращается. Уж и собака как будто воет.

- Он часа три как отплыл с ней на лодке, барыня.

- Боюсь, что он неправильно понял слово "питбуль".

- Не могу отдыхать на даче, все время надо чего-то делать.

- Так ты же ничего не делаешь.

- Вот и мучаюсь, делать-то надо.

- Однажды мне учительница за сочинение поставила двойку.

- Почему?

- Просто на тему "Как я провел лето?", я написал: "Спасибо, хорошо!".

- Что ты любишь делать, что у тебя хорошо получается?

- Я люблю кушать мандарины.

- Я имею в виду труд, что-то, к чему надо приложить руки?

- У меня классно получается чистить мандарины.