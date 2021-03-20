Капля свежего позитива: новые анекдоты на день

- Я предлагаю тебе стать моей женой! Только умоляю - не отвечай сразу. Не торопись, подумай, все взвесь... Хорошо?

- Хорошо. Я не буду торопиться. Откажу тебе дня через три, хорошо?

Поддерживаю идею с сайтами отзывов на мужчин. Уверен, там будут сотни положительных отзывов о моей верности и моногамности.

На вокзальном перроне стоит супружеская пара. Поезд удаляется, а муж возмущенно говорит:

- Если бы ты не копалась, мы бы не опоздали на поезд.

- А если бы ты не торопил меня, нам бы не пришлось долго ждать следующего.

Мужик садится в такси и говорит:

- Мне на базар за цветами, а потом на вокзал.

Водитель:

- Нет базара, начальник!

Мужик:

- Ну, тогда прямо на вокзал!

Самые лучшие мужья получаются из археологов: чем старше становится жена, тем больше она его интересует.