Не теряйте чувство юмора: лучшие анекдоты на вечер

Супруги за обедом. Муж пытается незаметно спихнуть свою тарелку собаке.

Жена это заметив:

- Любимый, ты же не хочешь свою еду собаке отдать, правда?

- Ласточка моя, ну конечно же нет, только поменяться.

Из новостей. Вчера была проведена операция по снятию рыбаков с оторвавшейся льдины. Больше всех снял снайпер Иванченко.

Сидят две бабульки на лавочке. Одна другую спрашивает:

- Ты помнишь, как меня зовут?

Другая задумалась и говорит:

- Тебе срочно?

Мужик звонит другу:

- Привет, как дела? Как твоя диета?

- Замечательно! Помнишь татуировку у меня на груди?

- Как же, помню твоего орла.

- Так вот, он теперь превратился в колибри.

Почему Бог создал сперва мужчину, а потом женщину?

- Потому что он не хотел, чтобы во время сотворения мужчины женщина помогала своими советами.