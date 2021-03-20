Не теряйте чувство юмора: лучшие анекдоты на вечер

Супруги за обедом. Муж пытается незаметно спихнуть свою тарелку собаке.
Жена это заметив:
- Любимый, ты же не хочешь свою еду собаке отдать, правда?
- Ласточка моя, ну конечно же нет, только поменяться.
Из новостей. Вчера была проведена операция по снятию рыбаков с оторвавшейся льдины. Больше всех снял снайпер Иванченко.
Сидят две бабульки на лавочке. Одна другую спрашивает:
- Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:
- Тебе срочно?
Мужик звонит другу:
- Привет, как дела? Как твоя диета?
- Замечательно! Помнишь татуировку у меня на груди?
- Как же, помню твоего орла.
- Так вот, он теперь превратился в колибри.
Почему Бог создал сперва мужчину, а потом женщину?
- Потому что он не хотел, чтобы во время сотворения мужчины женщина помогала своими советами.