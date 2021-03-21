Позитивное воскресенье: прикольные утренние анекдоты

Когда кто-то в социальных сетях удаляет тебя из списка друзей, так и хочется написать: "чо ты, нормально же молчали?!".

- Пожалуйста, хватит все связывать со знаками зодиака, они никак не влияют на жизнь. Пришибленный ты или нет, зависит от самого тебя.

- Сразу видно - Козерог.

Если произошло что-нибудь хорошее, пьешь, чтобы отпраздновать.

Если произошло что-нибудь плохое, пьешь, чтобы забыть.

Если ничего не произошло, пьешь, чтобы что-нибудь произошло.

Муж жене:

- Надеюсь, что подарок, который я тебе сделаю, будет прекрасно смотреться у тебя на пальце.

- Спасибо, милый. Только не покупай слишком дорогой.

- Да ты что! Где ты видела дорогой наперсток?!

- Каждый вечер сосед из дома напротив смотрит в мои окна в бинокль. Как мне с этим бороться?

- Купи пневматическую винтовку с оптикой и тоже его рассматривай.