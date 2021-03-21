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Позитивное воскресенье: прикольные утренние анекдоты

Позитивное воскресенье: прикольные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Когда кто-то в социальных сетях удаляет тебя из списка друзей, так и хочется написать: "чо ты, нормально же молчали?!".

- Пожалуйста, хватит все связывать со знаками зодиака, они никак не влияют на жизнь. Пришибленный ты или нет, зависит от самого тебя.

- Сразу видно - Козерог.

Если произошло что-нибудь хорошее, пьешь, чтобы отпраздновать.

Если произошло что-нибудь плохое, пьешь, чтобы забыть.

Если ничего не произошло, пьешь, чтобы что-нибудь произошло.

Муж жене:

- Надеюсь, что подарок, который я тебе сделаю, будет прекрасно смотреться у тебя на пальце.

- Спасибо, милый. Только не покупай слишком дорогой.

- Да ты что! Где ты видела дорогой наперсток?!

Не теряйте чувство юмора: лучшие анекдоты на вечер

- Каждый вечер сосед из дома напротив смотрит в мои окна в бинокль. Как мне с этим бороться?

- Купи пневматическую винтовку с оптикой и тоже его рассматривай.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 74

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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