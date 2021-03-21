Позитивное воскресенье: прикольные утренние анекдоты

Когда кто-то в социальных сетях удаляет тебя из списка друзей, так и хочется написать: "чо ты, нормально же молчали?!".
- Пожалуйста, хватит все связывать со знаками зодиака, они никак не влияют на жизнь. Пришибленный ты или нет, зависит от самого тебя.
- Сразу видно - Козерог.
Если произошло что-нибудь хорошее, пьешь, чтобы отпраздновать.
Если произошло что-нибудь плохое, пьешь, чтобы забыть.
Если ничего не произошло, пьешь, чтобы что-нибудь произошло.
Муж жене:
- Надеюсь, что подарок, который я тебе сделаю, будет прекрасно смотреться у тебя на пальце.
- Спасибо, милый. Только не покупай слишком дорогой.
- Да ты что! Где ты видела дорогой наперсток?!
- Каждый вечер сосед из дома напротив смотрит в мои окна в бинокль. Как мне с этим бороться?
- Купи пневматическую винтовку с оптикой и тоже его рассматривай.