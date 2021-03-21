Смеяться нужно как можно чаще: свежие шутки

- У вас такое интересное имя! Откуда оно?

- Вы не поверите, от родителей.

- По наследству досталось?

- Да, блин, всю жизнь копили по буковке, в каждой гласной себе отказывали!

Еж жалуется товарищу:

- Все, подал на развод.

- А чего?

- Да надоело. Она меня подкалывает постоянно.

Основная причина роста детской жестокости - это пазлы на две тысячи фрагментов.

- Ты, смотрю, поправилась?!

- Да это просто юбка такая...

- На лице?

Твой выбор прост: не хочешь становиться девушкой легкого и веселого поведения - придется стать сильной и независимой женщиной с трудной судьбой.