Смеяться нужно как можно чаще: свежие шутки

- У вас такое интересное имя! Откуда оно?
- Вы не поверите, от родителей.
- По наследству досталось?
- Да, блин, всю жизнь копили по буковке, в каждой гласной себе отказывали!
Еж жалуется товарищу:
- Все, подал на развод.
- А чего?
- Да надоело. Она меня подкалывает постоянно.
Основная причина роста детской жестокости - это пазлы на две тысячи фрагментов.
- Ты, смотрю, поправилась?!
- Да это просто юбка такая...
- На лице?
Твой выбор прост: не хочешь становиться девушкой легкого и веселого поведения - придется стать сильной и независимой женщиной с трудной судьбой.