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Держи от нас позитивчик: смешные вечерние анекдоты

Держи от нас позитивчик: смешные вечерние анекдоты
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф

В минуты грусти иногда помогает сказать себе: дальше будет только хуже. Так что сегодня самый счастливый день твоей оставшейся жизни. И становится легче.

- Дорогая, ты хочешь меня приручить?

- Ну что ты, дорогой, как ты мог такое подумать, просто я хочу тебя одомашнить.

Пришла в гости к знакомым. У них около двери коврик, на нем написано: "Представь, что я твой бывший!". Так усердно я ноги никогда не вытирала.

- А тебе не кажется, что наши политики просто помешаны на сексе?

- Это почему?

- Они постоянно выражают озабоченность.

Смеяться нужно как можно чаще: свежие шутки

Не имеет значения, ответил ты "да" или "нет" на вопрос, боишься ли ты щекотки. Все равно начнут щекотать и мерзко хихикать.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 68

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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