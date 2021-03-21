Держи от нас позитивчик: смешные вечерние анекдоты

В минуты грусти иногда помогает сказать себе: дальше будет только хуже. Так что сегодня самый счастливый день твоей оставшейся жизни. И становится легче.

- Дорогая, ты хочешь меня приручить?

- Ну что ты, дорогой, как ты мог такое подумать, просто я хочу тебя одомашнить.

Пришла в гости к знакомым. У них около двери коврик, на нем написано: "Представь, что я твой бывший!". Так усердно я ноги никогда не вытирала.

- А тебе не кажется, что наши политики просто помешаны на сексе?

- Это почему?

- Они постоянно выражают озабоченность.

Не имеет значения, ответил ты "да" или "нет" на вопрос, боишься ли ты щекотки. Все равно начнут щекотать и мерзко хихикать.