Ни секунды для печали: утренние анекдоты для безудержного смеха

Жена военного приходит домой в гневе.

- Муж, ты где?

- В туалете.

- Тебе письмо, в нем две новости, хорошая и плохая, с какой начать?

- Ну, давай с хорошей.

- Тебя наградили!

- А плохая?

- Письмо с награждением из кожвендиспансера!

Самым коротким сочинением на тему "В гостях у бабушки" было "Мы приехали к бабушке, а она нам не открыла".

- Папа, пап, давай уедем из этого дома!

- Но почему доченька?

- Мне служанка сказала, что тут водятся призраки.

- Дочка, быстро собирайся, мы уезжаем.

- Папа, но почему так срочно?

- В нашем доме нет служанок!

Женщинам на заметку. Самка богомола умнее женщины: в первую же брачную ночь она съедает своего избранника, зная, что дальше с ним жизни уже не будет.

- Обвиняемый, почему вы избили охранника магазина?

- Он не хотел пускать меня без маски!

- Надевать маску - законное требование.

- Да, но он потребовал одеть маску!

- Оправдан!