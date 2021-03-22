Ни секунды для печали: утренние анекдоты для безудержного смеха

Жена военного приходит домой в гневе.
- Муж, ты где?
- В туалете.
- Тебе письмо, в нем две новости, хорошая и плохая, с какой начать?
- Ну, давай с хорошей.
- Тебя наградили!
- А плохая?
- Письмо с награждением из кожвендиспансера!
Самым коротким сочинением на тему "В гостях у бабушки" было "Мы приехали к бабушке, а она нам не открыла".
- Папа, пап, давай уедем из этого дома!
- Но почему доченька?
- Мне служанка сказала, что тут водятся призраки.
- Дочка, быстро собирайся, мы уезжаем.
- Папа, но почему так срочно?
- В нашем доме нет служанок!
Женщинам на заметку. Самка богомола умнее женщины: в первую же брачную ночь она съедает своего избранника, зная, что дальше с ним жизни уже не будет.
- Обвиняемый, почему вы избили охранника магазина?
- Он не хотел пускать меня без маски!
- Надевать маску - законное требование.
- Да, но он потребовал одеть маску!
- Оправдан!