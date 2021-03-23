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Угорала даже Несмеяна: утренние анекдоты, которые рассмешат даже самого угрюмого

Угорала даже Несмеяна: утренние анекдоты, которые рассмешат даже самого угрюмого
06:00 Сегодня Телеграф

– Что говорит медсестра своему парню когда у неё болит голова?

– Кулачком проработайте.

Макбук на работе дают, чтобы ты привык к технике Apple и никогда не ушёл, потому что с такими ценами свой купить не сможешь.

– Ты верующий?

– Частично.

– В смысле, в бога веришь, а в храм не ходишь?

– В смысле, масленицу справляю, а пост не соблюдаю.

Из разговора в учительской:

– Сидоров, как ученик, так себе. Но как источник доходов весьма стабилен.

Ваше настроение однозначно улучшится: забавные анекдоты на вечер

У каждой уважающей себя женщины есть одна пара туфель, которая ей жмёт. Одно платье, которое ей мало, одна помада, которая ей не идёт. И один мужик, который испортил ей жизнь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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