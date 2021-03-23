Угорала даже Несмеяна: утренние анекдоты, которые рассмешат даже самого угрюмого

– Что говорит медсестра своему парню когда у неё болит голова?
– Кулачком проработайте.
Макбук на работе дают, чтобы ты привык к технике Apple и никогда не ушёл, потому что с такими ценами свой купить не сможешь.
– Ты верующий?
– Частично.
– В смысле, в бога веришь, а в храм не ходишь?
– В смысле, масленицу справляю, а пост не соблюдаю.
Из разговора в учительской:
– Сидоров, как ученик, так себе. Но как источник доходов весьма стабилен.
У каждой уважающей себя женщины есть одна пара туфель, которая ей жмёт. Одно платье, которое ей мало, одна помада, которая ей не идёт. И один мужик, который испортил ей жизнь.