Ваше настроение однозначно улучшится: забавные анекдоты на вечер

Моя мама знает, по каким технологиям прививки меняют ДНК и как именно 5G чипирует население, но с установкой приложения из плеймаркета, ей пока нужна помощь.

Красивая носительница эстрогена приглашает приятного носителя тестостерона, для совместного выделения эндорфинов.

Почему-то, что у компа называется многозадачностью, у людей называется либо шизофренией, либо полигамией?

С возрастом опорно – двигательный аппарат становится больше опорным, чем двигательным.

— Дорогой, я вот не понимаю, как, ну как можно так напиться?!

— Дорогая, ну вот и не нужно лезть в дела, в которых не понимаешь!