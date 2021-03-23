Заряд позитива обеспечен: анекдоты, которые заставят смеяться до слез

Говорят, что у гениев в доме должен быть беспорядок. Смотрю на своего ребёнка… Гордость распирает! Эйнштейна воспитываю!

Из одного магазина заказал курицу с доставкой на дом, а из другого магазина – яйца.…посмотрим, посмотрим…

– Лена, мне твой муж так нравится! А что, если я его соблазню? Мы станем врагами?

— Нет, Наташа! Мы просто будем с тобой квиты!

Посоветовали почитать Идиота! Кто это ещё на хрен такой?? О чём он пишет? Какие книги можете посоветовать? Спасибо!

– Эсочку принесите померять. – Какую эсочку, женщина,вы жопой в рамках на входе застряли! Вас грузчик Валера еле вытащил! – Думаете, всё-таки эмочку?