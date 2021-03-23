Юморок для настоящих гурманов: подборка анекдотов для позитивного вечера

И сказал Бог Еве:

– Не ешь плод с дерева!

Но она его ослушалась. Бога ослушалась! А ты хочешь, чтобы она мужа услышала…

Российский робот-пылесос собрал в доме все ювелирные украшения, и уже через час был задержан сотрудниками полиции на ближайшем рынке при попытке сбыть краденное.

– Прости, я не тот, кто тебе нужен

– А кто мне нужен?

– Психотерапевт.

80% мужчин не знают, из-за чего злится жена.

Оставшиеся 20% даже не знают, что жена злится.

Докопался как-то начальник с вопросом:

-Ты чего уже 3-ий день на работу опаздываешь?

– Ну, выйду с отпуска начну снова вовремя приходить.