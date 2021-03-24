Подарите миру свою улыбку: уморительные анекдоты для позитивного начала дня

Водка, когда ее пьют, ума не прибавляет и не убавляет. Она только проверяет — есть ли он в принципе.

Жизнь нужно прожить так, что бы было стыдно рассказать, но чертовски приятно вспомнить.

— Я боюсь прыгать, а вдруг парашют не раскроется?

— Ещё никто никогда не жаловался, что у него не раскрылся парашют...

Женщины как доступный кредит: отличные условия, красивая реклама, из документов только паспорт, потом всю жизнь должен.

Ранним утром в отделение полиции на пульт дежурного поступил странный звонок. Странным было то, что до этого пульт от телевизора не звонил.