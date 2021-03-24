Прочтите и зарядитесь позитивом: подборка уморительных анекдотов

— Я являюсь вегетарианцем второго порядка!

— Это как?

— Ну, корова ест траву, а я — корову...

Основное правило взрослой жизни: - Чем реже убираешься, тем заметнее результат.

В один прекрасный день ты найдешь свою завалявшуюся старую маску и вздохнешь с ностальгией...вздохнешь с ностальгией, поправляя на себе комбинезон химзащиты.

Не повезло - это, когда пошел грабить банк, надел маску, но тебя потом вычислили по логотипу фирмы на маске, выданной на работе.

Поехала вчера в автосервис, сказали: ждать неделю, стоить будет столько, что дешевле новую купить, и гарантии никакой … Поехала сегодня в гаражи, сделали за полчаса, за бутылку, и сказали: век сносу не будет. Хотела завтра в поликлинику сходить, … но думаю — лучше в гаражи …