Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на утро

У кого-нибудь ещё есть ощущение, что между субботой и воскресением, должен быть ещё один день?

Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

— Трудно мне без женщины, понимаешь? Без ее тепла, внимания, заботы.

— Так найди себе женщину.

— А жену я куда дену?

Диета. Вначале 3 дня ешь одни овощные салаты, потом 4 дня сидишь на одном кефире, потом 5 дней пьешь один травяной чай, потом 7 дней пьешь только воду... Потом девять дней... Потом сорок дней...

Ты профессор известного вуза? Сделай домашнее задание с школьником 2-го класса по современным учебникам — почувствуй себя идиотом.