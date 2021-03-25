Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Холодная война" уже идет: генерал рассказал, как можно остановить Россию
"Холодная война" уже идет: генерал рассказал, как можно остановить Россию
Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)
Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)

Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на утро

Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

У кого-нибудь ещё есть ощущение, что между субботой и воскресением, должен быть ещё один день? 

Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. 

— Трудно мне без женщины, понимаешь? Без ее тепла, внимания, заботы.

— Так найди себе женщину.

— А жену я куда дену?

Диета. Вначале 3 дня ешь одни овощные салаты, потом 4 дня сидишь на одном кефире, потом 5 дней пьешь один травяной чай, потом 7 дней пьешь только воду... Потом девять дней... Потом сорок дней...

Грусть, давай, до свидания: забавные вечерние анекдоты 

Ты профессор известного вуза? Сделай домашнее задание с школьником 2-го класса по современным учебникам — почувствуй себя идиотом. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
02 Мошенникам из Киева назначили беспрецедентный залог в 325 миллионов: что они натворили (фото)
03 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
04 Игра Притулы: с кем шоумен запускает новую партию и зачем ему раскол "Голоса"
05 Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь