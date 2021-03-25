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Четверг, 25.03.2021
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Для тех, кто внезапно загрустил: лучшие анекдоты в этот день

Для тех, кто внезапно загрустил: лучшие анекдоты в этот день
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф

Фраза "Пойдем подышим свежим воздухом" обычно означает, что с собой нужно брать еще и сигареты.

Ненавижу март, потому что он всегда ставит передо мной слишком сложный выбор: зажариться в зимней куртке или замерзнуть в весеннем пальто.

Мечта каждого теоретика: воплотить в жизнь свою теорию.

Желание любого практика - это держаться подальше от этих полоумных теоретиков.

- Алкоголь не поможет тебе стать лучше!

- Но и от чая толку как бы тоже ни хрена. А алкоголь хотя бы старается...

Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на утро

- Что вы делаете, когда глубокой ночью вам звонят с незнакомого номера?

- Посылаю нафиг!

- А если номер определился?

- Посылаю нафиг по имени-отчеству!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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