Для тех, кто внезапно загрустил: лучшие анекдоты в этот день

Фраза "Пойдем подышим свежим воздухом" обычно означает, что с собой нужно брать еще и сигареты.
Ненавижу март, потому что он всегда ставит передо мной слишком сложный выбор: зажариться в зимней куртке или замерзнуть в весеннем пальто.
Мечта каждого теоретика: воплотить в жизнь свою теорию.
Желание любого практика - это держаться подальше от этих полоумных теоретиков.
- Алкоголь не поможет тебе стать лучше!
- Но и от чая толку как бы тоже ни хрена. А алкоголь хотя бы старается...
- Что вы делаете, когда глубокой ночью вам звонят с незнакомого номера?
- Посылаю нафиг!
- А если номер определился?
- Посылаю нафиг по имени-отчеству!