Для тех, кто внезапно загрустил: лучшие анекдоты в этот день

Фраза "Пойдем подышим свежим воздухом" обычно означает, что с собой нужно брать еще и сигареты.

Ненавижу март, потому что он всегда ставит передо мной слишком сложный выбор: зажариться в зимней куртке или замерзнуть в весеннем пальто.

Мечта каждого теоретика: воплотить в жизнь свою теорию.

Желание любого практика - это держаться подальше от этих полоумных теоретиков.

- Алкоголь не поможет тебе стать лучше!

- Но и от чая толку как бы тоже ни хрена. А алкоголь хотя бы старается...

- Что вы делаете, когда глубокой ночью вам звонят с незнакомого номера?

- Посылаю нафиг!

- А если номер определился?

- Посылаю нафиг по имени-отчеству!