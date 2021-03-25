Хватит грустить - веселье продолжается: новые анекдоты на вечер

К большой цели нужно идти маленькими шажками. Год назад я решил заниматься английским по 15 минут в день. И вот спустя год у меня уже 45 минут практики.
- Пошли кофе попьем.
- У меня нет денег.
- Я угощаю.
- Тогда мне коньяк.
- Лучше всю жизнь прожить скотом.
- Вы хотели сказать - с котом?
- Это кому как повезет.
Купил коровью кость и засунул ее в старый кроссовок. Теперь мой пес играется с этим у крыльца, а прохожие торопливо обходят мой дом за километр.
- Лук, это единственный овощ, от которого плачут.
- Это ты просто никогда не получал по голове замерзшей картошкой!