Хватит грустить - веселье продолжается: новые анекдоты на вечер

К большой цели нужно идти маленькими шажками. Год назад я решил заниматься английским по 15 минут в день. И вот спустя год у меня уже 45 минут практики.

- Пошли кофе попьем.

- У меня нет денег.

- Я угощаю.

- Тогда мне коньяк.

- Лучше всю жизнь прожить скотом.

- Вы хотели сказать - с котом?

- Это кому как повезет.

Купил коровью кость и засунул ее в старый кроссовок. Теперь мой пес играется с этим у крыльца, а прохожие торопливо обходят мой дом за километр.

- Лук, это единственный овощ, от которого плачут.

- Это ты просто никогда не получал по голове замерзшей картошкой!