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Четверг, 25.03.2021
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Хватит грустить - веселье продолжается: новые анекдоты на вечер

Хватит грустить - веселье продолжается: новые анекдоты на вечер
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

К большой цели нужно идти маленькими шажками. Год назад я решил заниматься английским по 15 минут в день. И вот спустя год у меня уже 45 минут практики.

- Пошли кофе попьем.

- У меня нет денег.

- Я угощаю.

- Тогда мне коньяк.

- Лучше всю жизнь прожить скотом.

- Вы хотели сказать - с котом?

- Это кому как повезет.

Купил коровью кость и засунул ее в старый кроссовок. Теперь мой пес играется с этим у крыльца, а прохожие торопливо обходят мой дом за километр.

Для тех, кто внезапно загрустил: лучшие анекдоты в этот день

- Лук, это единственный овощ, от которого плачут.

- Это ты просто никогда не получал по голове замерзшей картошкой!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 450

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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