Пятница - самое время расслабиться: забавные утренние анекдоты

Разговаривают два отца о питании:

- Я своего сына чем только не кормил: и орехи давал, и шоколад, и мед, а все равно растет дебил.

- Да, с генами ничего не поделаешь...

С ростом популярности электронных платежей мы потеряли самое главное - возможность найти косарь в весенней куртке.

Вы когда-нибудь пробовали объяснить семидесятилетнему соседу, что вы работаете редактором интернет-издания для стримеров внутри донат-платформы? Мне кажется, он теперь думает, что я как минимум проститутка.

Является ли накопленный за годы супружества лишний вес совместно нажитым имуществом и что с ним делать при разводе?

Ребеночка вообще когда собираешься заводить? Ленка-то вон уже третьему наносит психологические травмы, которые он потом будет годами прорабатывать с психотерапевтом, а ты все еще только себе.