Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: лучшие шутки на день

Ремонт закончен не тогда, когда ушел последний работник, а когда инет перестал тебе подсовывать рекламу обоев, плитки и окон.

- Что у тебя за диета?

- Невкусное нельзя.

- И помогает?

- Не знаю. Но соблюдать легко.

На первом свидании мужчина обычно выбирает момент, когда плавно перейти на ты. Женщины же идут гораздо дальше и уже планируют, когда перейти на мы.

Приходит священник домой весь побитый, жена спрашивает:

- Батюшка, каким образом?

А он ей говорит:

- Это не образом, а канделябром...

А может быть, вместе с водой из крана текут маленькие бриллиантики самой чистой воды, а мы не замечаем их и сливаем в сливное отверстие, поэтому тарифы за воду такие дорогие?