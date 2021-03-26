Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: лучшие шутки на день

Ремонт закончен не тогда, когда ушел последний работник, а когда инет перестал тебе подсовывать рекламу обоев, плитки и окон.
- Что у тебя за диета?
- Невкусное нельзя.
- И помогает?
- Не знаю. Но соблюдать легко.
На первом свидании мужчина обычно выбирает момент, когда плавно перейти на ты. Женщины же идут гораздо дальше и уже планируют, когда перейти на мы.
Приходит священник домой весь побитый, жена спрашивает:
- Батюшка, каким образом?
А он ей говорит:
- Это не образом, а канделябром...
А может быть, вместе с водой из крана текут маленькие бриллиантики самой чистой воды, а мы не замечаем их и сливаем в сливное отверстие, поэтому тарифы за воду такие дорогие?