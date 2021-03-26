Шквал юмора и позитива в этот вечер: подборка юморных анекдотов

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Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф

Женщина стоит на этаже, ждет лифт. Открываются двери, в кабине незнакомый мужчина:

- Вы входите или нет?

- Простите, я с вами не поеду.

- Тогда с вас 100 гривен за ложный вызов.

- Привет, любимая, чем занимаешься?

- Лежу на диване.

- А что на тебе сейчас?

- Тарелка с пельменями.

- Доча, ты куда встала? Три часа ночи, все еще спят!

- А я сейчас поплачу как следует и все проснутся.

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- Алло! Это ясновидящая Антонина?

- Да, Андрей Павлович.

- Но я не Андрей Павлович!

- Я знаю.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 237

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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