Шквал юмора и позитива в этот вечер: подборка юморных анекдотов

Женщина стоит на этаже, ждет лифт. Открываются двери, в кабине незнакомый мужчина:
- Вы входите или нет?
- Простите, я с вами не поеду.
- Тогда с вас 100 гривен за ложный вызов.
- Привет, любимая, чем занимаешься?
- Лежу на диване.
- А что на тебе сейчас?
- Тарелка с пельменями.
- Доча, ты куда встала? Три часа ночи, все еще спят!
- А я сейчас поплачу как следует и все проснутся.
Фраза на сайте компании "Ритуальные услуги": "Сделайте наш сайт домашней страничкой!".
- Алло! Это ясновидящая Антонина?
- Да, Андрей Павлович.
- Но я не Андрей Павлович!
- Я знаю.