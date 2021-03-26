Шквал юмора и позитива в этот вечер: подборка юморных анекдотов

Женщина стоит на этаже, ждет лифт. Открываются двери, в кабине незнакомый мужчина:

- Вы входите или нет?

- Простите, я с вами не поеду.

- Тогда с вас 100 гривен за ложный вызов.

- Привет, любимая, чем занимаешься?

- Лежу на диване.

- А что на тебе сейчас?

- Тарелка с пельменями.

- Доча, ты куда встала? Три часа ночи, все еще спят!

- А я сейчас поплачу как следует и все проснутся.

Фраза на сайте компании "Ритуальные услуги": "Сделайте наш сайт домашней страничкой!".

- Алло! Это ясновидящая Антонина?

- Да, Андрей Павлович.

- Но я не Андрей Павлович!

- Я знаю.