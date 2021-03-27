Субботняя пятиминутка смеха: свежие анекдоты

На прошлой неделе я останавливался в отеле, где полотенца такие толстые! Я еле чемодан закрыл...

Сидят на скамейке кот и кошка.

- Знаешь, милая, я подслушал, что хозяева меня на днях кастрировать собрались. Но ведь ты по-прежнему будешь меня любить?

- Конечно, буду! Все месяцы в году, за исключением марта.

- Вот если в книге, фильме, или в жизни есть два отрицательных героя. Тогда, если они объединятся в семью, они ведь родят положительного ребенка?

- Нет, взгляни на себя...

- Ну, и что сказала твоя жена, когда увидела тебя целующимся с соседкой?

- Представь себе, ничего! А те два передних зуба мне и так давно пора было удалить.

Всю жизнь гонялся за каждой юбкой. Правда, в Шотландии вышел у него конфуз.