Улыбка и смех спасет нас всех: вечерние анекдоты для отличного настроения

Все женщины выходят замуж за хороших мужчин, а разводятся со сволочами. Вопрос: что же вы делаете с мужиком, если он из хорошего превращается в сволочь?

Одно неловкое движение - и обрезание превратилось в отрезание.

Забавны детишки, пишущие про кокаин, секс, страдания. Хотя и кокаин, и секс они видели только в кино, а страдали только запорами.

Муж поздно пришел домой, свет не включает, тихо на цыпочках прокрался в спальню - шмыг к жене под одеяло. А жена ему:

- Сережа, это ты?

Когда во время представления в дельфинарии пьяница и дурак Сидоров упал в бассейн, то дельфины не стали его спасать, что лишний раз доказывает, что дельфины - разумные существа.