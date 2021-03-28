Начинаем день с улыбки: прикольные анекдоты с самого утра

Офицер спрашивает рядового:
- Почему сапоги не начищены?
- А это вас не касается.
- Что?! - Удар по физиономии.
- Почему сапоги не начищены?
- Гуталина нет.
- А это меня не касается!
- Я же так сразу сказал.
Врач говорит жене больного:
- Вашему мужу нельзя волноваться. Вот успокоительное.
- И когда ему принимать это лекарство?
- Это лекарство для вас.
Я ей часто дарил цветы, и вы знаете, что я понял: в отношениях мужчина является всего лишь посредником. Одни женщины через тебя продают цветы другим женщинам.
- Мой гороскоп предсказал, что у меня будет потрясающая встреча с одним важным человеком в униформе, - рассказывает Петит.
- И это сбылось?
- Не говори! Я сбила машиной капитана жандармерии...
- То, что украли у тебя кошелек, говорит только о том, что судьбе было угодно в данный момент не искушать тебя деньгами. Все что ни делается - все к лучшему.
- Простите, а у вас есть другой следователь?