Начинаем день с улыбки: прикольные анекдоты с самого утра

Офицер спрашивает рядового:

- Почему сапоги не начищены?

- А это вас не касается.

- Что?! - Удар по физиономии.

- Почему сапоги не начищены?

- Гуталина нет.

- А это меня не касается!

- Я же так сразу сказал.

Врач говорит жене больного:

- Вашему мужу нельзя волноваться. Вот успокоительное.

- И когда ему принимать это лекарство?

- Это лекарство для вас.

Я ей часто дарил цветы, и вы знаете, что я понял: в отношениях мужчина является всего лишь посредником. Одни женщины через тебя продают цветы другим женщинам.

- Мой гороскоп предсказал, что у меня будет потрясающая встреча с одним важным человеком в униформе, - рассказывает Петит.

- И это сбылось?

- Не говори! Я сбила машиной капитана жандармерии...

- То, что украли у тебя кошелек, говорит только о том, что судьбе было угодно в данный момент не искушать тебя деньгами. Все что ни делается - все к лучшему.

- Простите, а у вас есть другой следователь?