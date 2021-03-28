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Только позитив и отличное настроение: подборка анекдотов, которая улыбнет

Только позитив и отличное настроение: подборка анекдотов, которая улыбнет
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф

Кризис среднего возраста – это когда тебе пофиг, куда идет жена – лишь бы не тащиться вместе с ней.

– Игорь, у меня есть гениальный план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на Пятой авеню.

– Нет, давайте лучше так: вы будете открывать, а я постою на шухере…

Ненавижу март, потому что он всегда ставит передо мной слишком сложный выбор: зажариться в зимней куртке или замёрзнуть в весеннем пальто.

— Библиотекарь, библиотекарь, на борту есть библиотекарь?

— Да, я библиотекарь, а что случилось?

— Самолет летит на Сейшелы, откуда вы тут взялись?!

Начинаем день с улыбки: прикольные анекдоты с самого утра

Мудрость – это когда ты делаешь в жизни только то, что действительно жизненно необходимо. Правда, некоторые называют это ленью…

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 837

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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