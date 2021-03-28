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Воскресенье, 28.03.2021
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Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка смешных анекдотов

Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка смешных анекдотов
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф

К большой цели нужно идти маленькими шажками. Год назад я решил заниматься английским по 15 минут в день. И вот спустя год у меня уже 45 минут практики

– Привет, любимая, чем занимаешься?

– Лежу на диване.

– А что на тебе сейчас?

– Тарелка с пельменями.

Китаец с летучей мышью:

— Я за несколько дней могу поломать мировую экономику.

Капитан контейнеровоза EverGiven:

— Подержи моё пиво.

Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.

Только позитив и отличное настроение: подборка анекдотов, которая улыбнет

Ремонт закончен не тогда, когда ушел последний работник, а когда инет перестал тебе подсовывать рекламу обоев, плитки и окон.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 395

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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