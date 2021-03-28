Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка смешных анекдотов

К большой цели нужно идти маленькими шажками. Год назад я решил заниматься английским по 15 минут в день. И вот спустя год у меня уже 45 минут практики
– Привет, любимая, чем занимаешься?
– Лежу на диване.
– А что на тебе сейчас?
– Тарелка с пельменями.
Китаец с летучей мышью:
— Я за несколько дней могу поломать мировую экономику.
Капитан контейнеровоза EverGiven:
— Подержи моё пиво.
Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.
Ремонт закончен не тогда, когда ушел последний работник, а когда инет перестал тебе подсовывать рекламу обоев, плитки и окон.