Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка смешных анекдотов

К большой цели нужно идти маленькими шажками. Год назад я решил заниматься английским по 15 минут в день. И вот спустя год у меня уже 45 минут практики

– Привет, любимая, чем занимаешься?

– Лежу на диване.

– А что на тебе сейчас?

– Тарелка с пельменями.

Китаец с летучей мышью:

— Я за несколько дней могу поломать мировую экономику.

Капитан контейнеровоза EverGiven:

— Подержи моё пиво.

Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.

Ремонт закончен не тогда, когда ушел последний работник, а когда инет перестал тебе подсовывать рекламу обоев, плитки и окон.