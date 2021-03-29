Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на утро

В жизни каждого мужчины рано или поздно наступает момент когда он испытывает отчаянное желание пукнуть на зажигалку.

Если девушка говорит вам: “Иди найди другую, лучше меня!”, это значит, вы должны ответить: “Мне никто не нужен кроме тебя”, а не убегать, крича “Уррааа!!!”

Трудовик после бутылки водки автоматически превращается в учителя пения. После второй он может преподавать философию…

– Ты в пятницу вечером во сколько освободишься? – В пятницу вечером я освобожусь в понедельник утром. Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка смешных анекдотов