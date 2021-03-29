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Понедельник, 29.03.2021
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Разбавьте вечер яркими красками: уморительная подборка анекдотов

Разбавьте вечер яркими красками: уморительная подборка анекдотов
16:59 Сегодня Телеграф

Она: – Знаешь, чего я хочу? Он: – Конечно знаю – всего. – Она: – Это во-первых…

У дочери через три недели первый день рождения. Что дарят на один год? Пока склоняюсь к PlayStation 5.

— Петрович, при каких условиях ты согласишься на вакцинацию?

— Если вакцина будет в бутылках 0,5 литра, с содержанием алкоголя не менее 40% и ценой не более 200 рублей.

– Знаете, как правильно называть татуировки Дуэйна «Скалы»Джонсона?

– Как?

– Наскальная живопись!

Ударная доза положительных эмоций на целый день: смешные анекдоты 

Муж: – Не могла бы ты налить мне бокал вина?

Я: – Извини, тут осталось только для меня.

Муж: – Там полная бутылка.

Я: – Да.

 

 

 

 

 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 177

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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