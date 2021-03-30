Проснись и не сердись: бодрящая подборка анекдотов на утро

ОНА: У тебя есть какие-нибудь фантазии?

Я: Иногда я мечтаю о метровом бутерброде с ветчиной

ОНА: Нет, я имела в виду те фантазии, что погорячее

Я: О да, я бы подогрел хлеб в микроволновке

В год крысы весь мир страдал от вируса, которым люди заразились от летучей мыши. В год быка, думаю, мы решим не изобретать велосипед и спокойно вымрем от коровьего бешенства.

Если надо выспаться, то чаёк из корня валерианы с мятой прям огонь и рубит наповал. Из минусов — надо спать лицом в подушку, иначе отношения с котом могут выйти на новый уровень.

Жена инструктирует как укладывать спать годовалого сына: — В глаза ему не смотри, иначе конец совсем. Лучше вообще притворись мертвым, тогда он походит вокруг и отстанет

— Все мужики козлы!

— Да, дорогая. Абсолютно все.

— И ты тоже?

— Я самый большой козел в мире!

— Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?

— А вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы — дуры.